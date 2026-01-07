सीए आर्टिकलशिप में डिजिटल क्रांति: अब ‘ई-डायरी’ से तय होगी भविष्य के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की दक्षता

चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए नए साल की शुरुआत एक बड़े डिजिटल बदलाव के साथ होने जा रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने दशकों पुरानी मैनुअल ट्रेनिंग व्यवस्था को अलविदा कहते हुए 'ई-डायरी' प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है। 1 जनवरी से आर्टिकलशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग शुरू करने वाले हर छात्र के लिए अब अपने काम का पाई-पाई का हिसाब डिजिटल पोर्टल पर देना होगा।