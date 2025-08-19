जर्जर स्कूल भवन: मरमत के लिए चाहिए 130 करोड़

भीलवाड़ा जिले के सरकारी विद्यालयों के जर्जर भवन शिक्षा विभाग के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। लंबे समय से संस्था प्रधान व पीईईओ मरमत बजट की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक राशि स्वीकृत नहीं हुई। हाल ही जिला कलक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों ने मुद्दा उठाया, तो कलक्टर ने प्रारंभिक स्तर पर प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दानदाताओं व जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेने का सुझाव दिया। लेकिन, वास्तविकता यह है कि अधिकांश ने इसमें रुचि नहीं दिखाई, जिससे बरसात में मरमत कार्य अधर में लटक गया।