प्रदेश के घुमंतू, अनाथ और बेसहारा बच्चों को सरकारी स्कूलों में सीधा प्रवेश

राजस्थान में अब दस्तावेजों की कमी किसी भी मासूम की शिक्षा की राह में रोड़ा नहीं बनेगी। शिक्षा विभाग ने एक बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रदेश के घुमंतू, अर्द्धघुमंतू, विमुक्त, भिक्षावृत्ति में लिप्त परिवारों के बच्चों, प्रवासी श्रमिकों, बालश्रम से मुक्त कराए गए और अनाथ बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों के दरवाजे बिना किसी कागजी औपचारिकता के खोल दिए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के सभी संयुक्त निदेशकों और संस्था प्रधानों को सख्त आदेश जारी कर पाबंद किया है कि दस्तावेजों के अभाव में किसी भी पात्र बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं रखा जाए।