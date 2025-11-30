करोड़ों की नई सड़क पर कॉलोनी का गंदा पानी: गड्ढों से होकर गुजर रहे राहगीर

Dirty water from the colony on the new road worth crores
भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से सटी हलेड, दांथल वाया गेंदलिया- बड़लियास मुख्य सड़क इन दिनों निजी कॉलोनी के गंदे पानी की निकासी स्थल में तब्दील हो गई है। दो वर्ष पूर्व करोड़ों की लागत से बनी यह नई सड़क, गारंटी अवधि में ही जगह-जगह से टूटकर बड़े-बड़े गड्ढों में बदल गई है। इससे सैकड़ों राहगीरों को दूषित पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है।
उपभोक्ता अधिकार संगठन हलेड के अध्यक्ष कैलाश सुवालका ने बताया कि दो वर्ष पहले डीएमएफटी फंड से करीब 12.63 करोड़ रुपए की लागत से इस मुख्य सड़क का निर्माण किया गया था। यह सड़क वर्तमान में अपनी गारंटी अवधि में ही है, लेकिन रखरखाव के अभाव और लापरवाही के कारण जर्जर हो रही है।
समस्या की जड़ पास की एक निजी कॉलोनी है। कॉलोनी में गंदे पानी की निकासी के लिए नाला निर्माण नहीं होने से घरों का सारा दूषित पानी सीधे मुख्य सड़क पर फैल रहा है। सड़क पर लगातार पानी भरे रहने के कारण डामर उखड़ गया है और बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं।
मुख्य सड़क पर पानी और गड्ढों के कारण यातायात बाधित हो रहा है और सैकड़ों लोग प्रतिदिन मजबूरी में गंदे पानी से भरे गड्ढों में से निकलने को मजबूर हैं। ग्रामीणों और संगठन की ओर से पूर्व में भी कई बार सार्वजनिक निर्माण विभाग में इसकी शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ।
इस मामले में जब विभाग के अभियंता रायसिंह मीणा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह समस्या कॉलोनी की ओर से मुख्य सड़क पर पानी छोड़ने के कारण उत्पन्न हुई है। उन्होंने जल्द ही कॉलोनीवासियों को नोटिस देकर पाबंद करने का आश्वासन दिया है। संगठन ने मांग की है कि विभाग जल्द से जल्द सड़क को नुकसान पहुंचाने वाले कॉलोनीवासियों पर कार्रवाई करे और सड़क की मरम्मत सुनिश्चित करे, क्योंकि यह सड़क अभी निर्माण कार्य की गारंटी अवधि में है।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग