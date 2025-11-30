करोड़ों की नई सड़क पर कॉलोनी का गंदा पानी: गड्ढों से होकर गुजर रहे राहगीर

इस मामले में जब विभाग के अभियंता रायसिंह मीणा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह समस्या कॉलोनी की ओर से मुख्य सड़क पर पानी छोड़ने के कारण उत्पन्न हुई है। उन्होंने जल्द ही कॉलोनीवासियों को नोटिस देकर पाबंद करने का आश्वासन दिया है। संगठन ने मांग की है कि विभाग जल्द से जल्द सड़क को नुकसान पहुंचाने वाले कॉलोनीवासियों पर कार्रवाई करे और सड़क की मरम्मत सुनिश्चित करे, क्योंकि यह सड़क अभी निर्माण कार्य की गारंटी अवधि में है।