प्रोसेस हाउसों से बोरवेल व नदियों में दूषित पानी छोड़ने का खुलासा

आरपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक घनेटवाल ने बताया कि भीलवाड़ा के आसपास 29 प्रोसेस व डाई हाउस संचालित हो रहे हैं। इनमें प्रतिदिन करीब 100 केएलडी पानी का उपयोग होता है। जांच टीम ने इन उद्योगों से जुड़े बोरवेलों से भी नमूने लिए हैं। पहले दिन 18 उद्योगों में लगे 27 बोरवेल के साथ ही कोठारी व बनास नदी से भी पानी के सैंपल लिए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि दूषित पानी बोरवेल में डाला जा रहा है। प्रथम दृष्टया पाया गया है कि बोरवेल के पानी की टीडीएस 3 से 5 हजार तक पाया गया है। हालांकि इसका खुलासा जांच के बाद होगा।