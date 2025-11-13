रिवर्स चार्ज, इनपुट टैक्स क्रेडिट व रिफंड मुद्दों पर चर्चा

मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से बुधवार को चेंबर भवन में जीएसटी बचत उत्सव एवं सेंट्रल जीएसटी पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जीएसटी से जुड़े कई तकनीकी व व्यावहारिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से रिवर्स चार्ज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी रिफंड प्रक्रिया और डेटा मिलान में असंगति जैसे विषय प्रमुख रहे।