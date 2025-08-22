सकारात्मक सोच के साथ करें विद्यालय का कार्य- गग्गड़

सुवाणा ब्लॉक एवं भीलवाड़ा शहरी क्षेत्र के संस्था प्रधानों की एक दिवसीय ब्लॉक निष्पादक समिति की बैठक मनोहर सिंह मेहता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगानेर में हुई। बैठक में शिक्षा अधिकारियों ने विद्यालयों की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए कहा कि आने वाला समय कठिन जरूर है, लेकिन हमें सकारात्मक सोच और टीम भावना के साथ काम करना होगा। बैठक को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) राजेंद्र कुमार गग्गड़ ने कहा कि विद्यालयों में सरकार की सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करना जरूरी है। सीबीईओ सुवाणा रामेश्वर जीनगर ने ब्लॉक व जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं, विद्यालयों के जर्जर भवन, मिड-डे-मील (एमडीएम) संपर्क पोर्टल, बजट, ऑडिट और अतिक्रमण मुद्दों पर जानकारी दी। एडीईओ माध्यमिक मुख्यालय कैलाश चंद्र सुथार ने कक्षा 5 में गणित विषय के पायलट प्रोजेक्ट परीक्षा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बच्चों को गणित कठिन लगता है, लेकिन उदाहरणों और गतिविधियों के माध्यम से उनकी गणित में रुचि और आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है।