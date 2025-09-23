चौखट पर दोहरी खुशियां: नवरात्र के साथ जीएसटी में कटौती से बाजार गुलजार, व्यापारियों की उम्मीदों को लगे पंख

नवरात्र के पहले दिन शहर के बाजार दोहरी खुशी से गुलजार रहा। एक तरफ धार्मिक पर्व की शुरुआत ने खरीदारी को पंख लगाया, वहीं दूसरी ओर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में कटौती से उपभोक्ता की जेब पर भार कम हुआ। जीएसटी में कटौती से ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की कीमतें घटते ही ग्राहकों की भीड़ दुकानों व शोरूमों पर उमड़ पड़ी। व्यापारी भी मान रहे हैं कि जीएसटी दरों में कमी और त्योहार का संयोग इस बार बिक्री को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा सकता है।