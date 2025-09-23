चौखट पर दोहरी खुशियां: नवरात्र के साथ जीएसटी में कटौती से बाजार गुलजार, व्यापारियों की उम्मीदों को लगे पंख

नवरात्र के पहले दिन शहर के बाजार दोहरी खुशी से गुलजार रहा। एक तरफ धार्मिक पर्व की शुरुआत ने खरीदारी को पंख लगाया, वहीं दूसरी ओर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में कटौती से उपभोक्ता की जेब पर भार कम हुआ। जीएसटी में कटौती से ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की कीमतें घटते ही ग्राहकों की भीड़ दुकानों व शोरूमों पर उमड़ पड़ी। व्यापारी भी मान रहे हैं कि जीएसटी दरों में कमी और त्योहार का संयोग इस बार बिक्री को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा सकता है।
वाहनों पर बंपर फायदा
पुराना आरटीओ रोड स्थित एक शोरूम के मैनेजर अजीत मेहता ने बताया कि केवल सोमवार सुबह ही 18 वाहनों की बुकिंग और 10 वाहनों की डिलीवरी की जा चुकी हैं। पहले जहां ऊंचे जीएसटी रेट के कारण बुकिंग ठप हो गई थी, वहीं अब फिर से बाजार में उत्साह लौट आया है। चौपहिया वाहन पर 45 हजार से 2.50 लाख रुपए तक की बचत हो रही है।
दुपहिया वाहनों पर मिलेगा फायदा
पांसल चौराहा स्थित दुपहिया वाहन शोरूम के मालिक संदीप जैन का कहना है कि नवरात्र का पहला दिन व जीएसटी की दरें कम होने से लोगों को दोहरा लाभ मिला है। एक अच्छे दिन के साथ वाहनों की खरीद की है। जीएसटी कम होने से वाहनों पर 5500 से 15 हजार रुपए तक फायदा हुआ है। इसके अलावा अन्य उत्पाद पर भी इसका लाभ मिलेगा।
ग्राहकों की खुशी चेहरे पर झलकी
अंकुश कोठारी (ग्राहक) का कहना था कि नई कार खरीद पर 90 हजार रुपए की बचत हुई है। जीएसटी घटने के बाद रेट में काफी फर्क पड़ गया है।
नैना राव (ग्राहक) का कहना है कि स्कूटर की खरीद पर फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जीएसटी घटाने का फैसला अच्छा है। एक आम आदमी बचत के अलावा और क्या चाहेगा। स्कूटर खरीद पर 8 हजार का फायदा हुआ है।
इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों पर भी असर
बालाजी मार्केट स्थित शोरूम संचालक अनिल तलेसरा के अनुसार 32 इंच एलईडी टीवी पर 4,000 से 10,000 रुपए तक छूट है। एयर कंडीशनर पर 2,500 से 7,000 रुपए तक राहत मिली है। बर्तन माजने वाली मशीन पर 4,000 रुपए तक की बचत होगी।
ग्राहक सुधा जैन ने खुशी जताते हुए बताया कि सोमवार को ही टीवी खरीद लिया, अब त्योहारों में घर सजाने का सही मौका मिल गया है।
कपड़े और पर्दों में भी छूट
बालाजी मार्केट स्थित कपड़ा व्यापारी अनिल चौधरी ने बताया कि सामान्य कपड़ों पर राहत नहीं है, लेकिन रोमन पर्दों पर 7 प्रतिशत जीएसटी छूट दी गई है। इसका फायदा ग्राहकों को होगा।
ग्राहक संदीप पंवार ने कहा कि पहले खर्चा अधिक होने से पर्दे बदलने का काम रोक रखा था, लेकिन अब मोदी के ‘बचत महा उत्सव’ में फायदा उठाकर तुरंत खरीद लिया।
भीलवाड़ा बाजार में जीएसटी का लाभ