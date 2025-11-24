नालियां जाम, सड़कें गंदगी से पटी, सफाई व्यवस्था चरमराई

भीलवाड़ा शहर में सफाई व्यवस्था बदहाल हो रही है। नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से कई स्थानों पर गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इससे स्थानीय लोगों के साथ व्यापारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। शहर के अधिकांश बाज़ार क्षेत्रों में यही हाल नजर आ रहा है। मुख्य बाजार में नालियों से कचरा नहीं निकालने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इसके कारण आमजन के साथ दुकानदार भी परेशान है। दुकानदारों का कहना है कि गंदे पानी से ग्राहकों के आने-जाने में दिक्कत हो रही है। वही मच्छरों का प्रकोप बढ़ने की आशंका है। व्यापारियों ने नगर निगम से तुरंत सफाई की मांग की है।