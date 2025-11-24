नालियां जाम, सड़कें गंदगी से पटी, सफाई व्यवस्था चरमराई

Drains clogged, roads covered in filth, sanitation system in shambles
भीलवाड़ा शहर में सफाई व्यवस्था बदहाल हो रही है। नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से कई स्थानों पर गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इससे स्थानीय लोगों के साथ व्यापारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। शहर के अधिकांश बाज़ार क्षेत्रों में यही हाल नजर आ रहा है। मुख्य बाजार में नालियों से कचरा नहीं निकालने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इसके कारण आमजन के साथ दुकानदार भी परेशान है। दुकानदारों का कहना है कि गंदे पानी से ग्राहकों के आने-जाने में दिक्कत हो रही है। वही मच्छरों का प्रकोप बढ़ने की आशंका है। व्यापारियों ने नगर निगम से तुरंत सफाई की मांग की है।
एक माह से टूटी पड़ी नाली, हर तरफ फैल रही गंदगी
नागौरी गार्डन स्थित महाराणा मार्केट के सामने नाले को तोड़े हुए एक माह से अधिक का समय बीत चुका है। लेकिन नाले की ना तो सफाई हुई और ना पुनर्निर्माण की सुध ली। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले में मवेशियों का चारा व कचरा डालने से चारों तरफ बदबू व गंदगी फैल रही है।
