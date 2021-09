सलाखों के पीछे से देखा शिक्षक बनने का ख्वाब

Dream of becoming a teacher seen from behind bars at bhilwara जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए भविष्य का सपना। इस सपने को पूरा करने की कोशिश में जेल प्रशासन भी मददगार बना। शिक्षक बनने की आस में उदयपुर जिले के कोटड़ा उपकारागार में हत्या के विचाराधीन प्रकरण में बंदी भी रविवार को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) 2021 में शामिल हुआ।



भीलवाड़ा। जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए भविष्य का सपना। इस सपने को पूरा करने की कोशिश में जेल प्रशासन भी मददगार बना। शिक्षक बनने की आस में उदयपुर जिले के कोटड़ा उपकारागार में हत्या के विचाराधीन प्रकरण में बंदी भी रविवार को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) 2021 में शामिल हुआ। Dream of becoming a teacher seen from behind bars at bhilwara

भीलवाड़ा जिले के रायपुर कस्बे में उसका सेंटर आया। भीलवाड़ा जेल प्रशासन ने सेंटर तक पहुंचने में भी कसर नहीं छोड़ी।

दरअसल, रिश्तेदार की हत्या के मामले में खैरवाड़ा निवासी ३५ वर्षीय राकेश कु मार पटेल चार साल से उदयपुर जिले के कोटड़ा उपकारागार में बंद है। वर्ष-2010 में राकेश ने बीएड की थी। जेल जाने से पहले वह निजी स्कूल में शिक्षक था।

उसने जेल में रहते हुए शिक्षक बनने का सपना देखा। इसके लिए उसने जेल में रहते हुए रीट की तैयारी की। जेल प्रशासन ने इसमें उसकी मदद की। परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करवाया। उसका सेंटर रायपुर कस्बे में आया। परीक्षा दिलाने के लिए शनिवार को ही उसे भीलवाड़ा जिला कारागार लाया गया।

भीलवाड़ा जेल अधीक्षक प्रमोदसिंह ने बंदी के रायपुर तक पहुंचने की व्यवस्था की। चालानी गार्ड के साथ उसे परीक्षा केन्द्र भेजा गया। बंदी राकेश ने प्रथम पारी में रविवार को परीक्षा दी। Dream of becoming a teacher seen from behind bars at bhilwara