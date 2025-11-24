वाहन चालक भर्ती परीक्षा: कड़ी जांच के साथ सम्पन्न

Driver Recruitment Exam: Conducted with strict scrutiny
राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा-2024 रविवार को प्रदेशभर में कड़ी और चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। परीक्षा का आयोजन जिला प्रशासन की सघन निगरानी में हुआ, ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।
6 केंद्रों पर 2500 अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था
भीलवाड़ा शहर में परीक्षा के लिए कुल 6 परीक्षा केंद्र बनाए थे। यहां 2500 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था थी। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुई परीक्षा में 1657 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जबकि 843 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक सत्यापन हुआ। फोटोयुक्त पहचान पत्र की जांच की गई। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स व संदिग्ध सामग्री पर पूरी तरह पाबंदी रही। प्रत्येक केंद्र पर परीक्षार्थियों की सघन तलाशी ली गई। परीक्षा के दौरान पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार निरीक्षण कर स्थिति पर नजर बनाए रखी।सख्त इंतजामों के चलते परीक्षा प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्वक सम्पन्न हुई।
