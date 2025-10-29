रिमझिम बरसात से किसानों के चेहरे खिले, सरसों को फायदा, मक्का की कटी फसल को नुकसान

भीलवाड़ा जिले में पिछले दो दिनों से हो रही लगातार रिमझिम बरसात ने जहां सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं किसानों के लिए यह बरसात संजीवनी साबित हो रही है। विशेष रूप से सरसों की बुवाई कर चुके किसानों को इस बारिश से जबरदस्त फायदा मिला है। वहीं जिन किसानों ने अभी तक रबी फसल की बुवाई नहीं की, उनके खेतों में पर्याप्त नमी आने से रेलनी (पूर्व सिंचाई) की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी।