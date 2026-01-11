विवेकानंद जयंती पर ‘रन फॉर स्वदेशी’ की गूंज: जिले भर में दौड़ेंगे युवा, विकसित भारत का लेंगे संकल्प

आयोजन संयोजक रवि कोली ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जयंती पर स्वदेशी जागरण मंच युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों, किसानों और व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्गों से आह्वान करता है कि वे 'भारतीय सोचें, भारतीय उत्पादन करें और भारतीय उपभोग करें' का संकल्प लेकर एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनें। इस दौरान राजेन्द्रसिंह गहलोत ने शहर में होने वाले कार्यक्रम के बारे मे बताते हए कहा कि इसमें 12 स्कलों के 1200 बच्चे हिस्सा लेंगे। स्कूल में सुबह 11 बजे सभा होगी उसके बाद दौड़ होगी। दौड मुख्य मार्गो से होते हुए पुन: स्कूल पहुंचकर संपन्न होगी। यह आयोजन जिले के हर ब्लॉक पर होगा। इस आयोजन के माध्यम से अमरिका का यह सदेंश देना है कि चाहे वह बार-बार टैरिफ की बात करता है, लेकिन भारत स्वदेशी उत्पाद पर जोर दे रहा है। ताकि इससे स्यानीय लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा। इस दौरान महेश नवहाल भी उपस्थित थे।