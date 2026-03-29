विश्व शांति की गूंज: 108 देशों के साथ भीलवाड़ा में गूंजेगा 9 अप्रेल को नवकार महामंत्र

सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने बताया कि जैन समाज ने यह अहम निर्णय लिया है कि अब से हर वर्ष 9 अप्रेल को नवकार महामंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भीलवाड़ा जीतो चैप्टर के अध्यक्ष मीठालाल सिंघवी ने आयोजन स्थल और समय की जानकारी देते हुए सभी से समय पर पहुंचने का आह्वान किया। जीतो भीलवाड़ा चैप्टर के चीफ सेक्रेटरी मनीष कुमार जैन (शाह) ने कहा कि इस सामूहिक जाप के माध्यम से विश्व स्तर पर एक बड़ा आध्यात्मिक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। शाह ने बताया कि अम्बेस चिकित्सालय के पास स्थित मेडीसिटी ग्राउंड में शिवपुराण कथा का आयोजन होने से वहा पर बडी़ संख्या में लोगों के हिस्सा लेने की संभावना है। इसे देखते हुए तैयारी की जा रही है।