शिक्षा विभाग का नवाचार: नई पहल: विद्यार्थियों की प्रतिभा नखारेगा बोर्ड

पहला चरण 25 से 28 अक्टूबर तक ब्लॉक स्तर पर होगा। प्रत्येक ब्लॉक में प्रतियोगिता आयोजन की जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। आयोजन केंद्र के रूप में हर पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय को चुना गया है। दूसरा चरण 10 से 12 नवंबर तक जिला स्तर पर होगा। इसमें ब्लॉक स्तर पर पहला और दूसरा स्थान पाने वाले विद्यार्थी हिस्सा लेंगे।