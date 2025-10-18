शिक्षा विभाग का नवाचार: नई पहल: विद्यार्थियों की प्रतिभा नखारेगा बोर्ड

Education Department's innovation: New initiative: Board will nurture students' talent
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर विद्यार्थियों की बौद्धिक और सृजनात्मक क्षमता परखने के लिए राज्यभर में प्रतियोगिता आयोजित करेगा। इनमें केवल वही विद्यार्थी भाग ले सकेंगे जो बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। प्रतियोगिताएं कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए होंगी और तीन स्तरों ब्लॉक, जिला और राज्य पर आयोजित की जाएंगी।
पहला चरण 25 से 28 अक्टूबर तक ब्लॉक स्तर पर होगा। प्रत्येक ब्लॉक में प्रतियोगिता आयोजन की जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। आयोजन केंद्र के रूप में हर पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय को चुना गया है। दूसरा चरण 10 से 12 नवंबर तक जिला स्तर पर होगा। इसमें ब्लॉक स्तर पर पहला और दूसरा स्थान पाने वाले विद्यार्थी हिस्सा लेंगे।
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 8 से 10 अप्रेल 2026 तक प्रस्तावित है। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमश: 11,000, 7,500 और 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। यह राशि जिला स्तरीय छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।
इन विषयों में होगी प्रतियोगिता
निबंध लेखन, आशुभाषण, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला एवं एकल गीत प्रतियोगिता होगी। एकल गीत प्रतियोगिता में फिल्मी गीत मान्य नहीं होंगे। प्रतिभागी केवल देशभक्ति गीत, भजन या लोकगीत प्रस्तुत कर सकेंगे। यदि किसी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर एक से अधिक प्रतिभागी आते हैं, तो लॉटरी के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा।
