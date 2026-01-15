शिक्षा विभाग की ‘मेहरबानी’, कार्यकाल खत्म फिर भी कुर्सियों पर जमे एसीबीईओ द्वितीय

प्रदेश के शिक्षा विभाग में इन दिनों नियमों से ज्यादा 'जुगाड़' और 'रसूख' हावी दिख रहा है। राज्य के विभिन्न ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में कार्यरत अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय का चार साल का प्रतिनियुक्ति कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद वे अपने पदों पर कुंडली जमाए बैठे हैं। हैरत की बात यह है कि विभाग ने इन पदों के लिए नवीन साक्षात्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है, लेकिन चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के इंतजार में हैं और पुराने अधिकारी हटने का नाम नहीं ले रहे।