शिक्षा मंत्री दिलावर 30 को भीलवाड़ा में करेंगे संवाद

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (समग्र शिक्षा) की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा राजेन्द्र कुमार गग्गड़ ने स्पष्ट कहा है कि जिले के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों, महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों एवं स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों के प्रधानाचार्य अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। जहां-जहां प्रधानाचार्य का पद रिक्त है, वहां से संबंधित कार्यवाहक प्रधानाचार्य को उपस्थिति दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए हैं।