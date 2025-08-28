शिक्षा मंत्री दिलावर 30 को भीलवाड़ा में करेंगे संवाद

शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर शनिवार को जिले के शिक्षा अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। यह संवाद कार्यक्रम दोपहर 1:30 बजे नगर निगम के महाराणा प्रताप सभागार भीलवाड़ा में आयोजित होगा।
अधिकारियों को मिले सख्त निर्देश
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (समग्र शिक्षा) की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा राजेन्द्र कुमार गग्गड़ ने स्पष्ट कहा है कि जिले के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों, महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों एवं स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों के प्रधानाचार्य अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। जहां-जहां प्रधानाचार्य का पद रिक्त है, वहां से संबंधित कार्यवाहक प्रधानाचार्य को उपस्थिति दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
शिक्षा में गुणवत्ता पर रहेगा जोर
इस संवाद में मंत्री दिलावर शिक्षा की गुणवत्ता सुधार, पठन-पाठन व्यवस्था, नवाचार और पंचायत स्तर तक शिक्षा की पहुँच जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे।