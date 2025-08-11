अरावली में खनन पर रोक का असर: भीलवाड़ा जिले की एक हजार से अधिक खदानें संकट में

खनिज विभाग के अनुसार भीलवाड़ा जिले में पहले अरावली क्षेत्र के तहत ज्ञानगढ़, चिताम्बा, फाकोलिया, आसींद, बदनोर और भीम जैसे क्षेत्र आते थे। यह क्षेत्र अरावली पर्वतमाला का हिस्सा था और यहां ग्रेनाइट, क्वाटर्ज, फेल्सपार, माइका, मार्बल आदि की खानें भी हैं। इसका फैलाव जिले के पूर्वी भाग में पहाड़ियों का समूह है। जहाजपुर तहसील के उत्तर-पूर्वी कोने में स्थित पर्वत शृंखलाएं तथा मांडलगढ़ क्षेत्र में यह पर्वत शृंखलाएं दक्षिण-पूर्व में थी। लेकिन अब भीलवाड़ा जिले की सभी तहसील क्षेत्र में अरावली में आ रहा है। कोठारी नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और भीलवाड़ा जिले में बहती है।