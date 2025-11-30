भीलवाड़ा जिले में ड़ेढ लाख मतदाताओं के नामों पर तलवार, निर्वाचन विभाग का बड़ा एक्शन

Election department takes major action against 1.5 lakh voters in Bhilwara district
निर्वाचन आयोग के विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत भीलवाड़ा जिले में मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण का काम अंतिम चरण में है। अभियान के तहत शनिवार शाम 6 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, जिले में करीब 1 लाख 34 हजार 456 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित (कट) किए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार जिले में 19 लाख 21 हजार 127 मतदाता हैं। एसआइआर के तहत 99.862 प्रतिशत मतदाताओं के फार्म डिजिटाइजेशन और कलेक्शन का काम पूरा हो चुका है। शेष 1 लाख 3 हजार 185 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन 4 दिसंबर से पहले पूरा करने का लक्ष्य है।
जिन 1.34 लाख मतदाताओं के नाम सूची से काटे जाएंगे, उनके विलोपन के आंकड़े चौंकाने वाले हैं।
जिले में 1915 बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य कर रहे हैं और शत-प्रतिशत काम पूरा होने के कगार पर है। आसींद, मांडल, सहाड़ा, और शाहपुरा विधानसभा क्षेत्रों में 99.99 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए सहाड़ा से राजेश कुमार, शाहपुरा से सुनील कुमार मीणा और आसींद से परमजित को निर्वाचन आयोग ने सम्मानित किया है।
पहला ड्राफ्ट रोल: मतदाता सूची का काम पूरा होने के बाद, जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सातों विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट रोल 4 दिसंबर को जारी किया जाएगा। ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए मतदाताओं को एक माह का समय दिया जाएगा। जिनके नाम पुरानी मतदाता सूची से मेल नहीं खाएंगे, उन्हें 9 दिसंबर से नोटिस भेजा जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी तक जारी की जाएगी।
जो मतदाता जिले से बाहर या दूसरे प्रदेशों में नौकरी या मजदूरी करते हैं, वे मतदाता ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से मतदाता सूची में अपने नाम का सत्यापन करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें भीलवाड़ा या अपनी विधानसभा में भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।
