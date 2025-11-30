Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा जिले में ड़ेढ लाख मतदाताओं के नामों पर तलवार, निर्वाचन विभाग का बड़ा एक्शन

- एसआइआर अभियान: 73 हजार से अधिक मतदाता हुए शिफ्ट, 4 दिसंबर को जारी होगा ड्राफ्ट रोल - जिले में 99 प्रतिशत फार्म डिजिटाइजेशन हुए, तीन ईआरओ को किया सम्मानित

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Nov 30, 2025

Election department takes major action against 1.5 lakh voters in Bhilwara district

Election department takes major action against 1.5 lakh voters in Bhilwara district

निर्वाचन आयोग के विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत भीलवाड़ा जिले में मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण का काम अंतिम चरण में है। अभियान के तहत शनिवार शाम 6 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, जिले में करीब 1 लाख 34 हजार 456 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित (कट) किए जाएंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार जिले में 19 लाख 21 हजार 127 मतदाता हैं। एसआइआर के तहत 99.862 प्रतिशत मतदाताओं के फार्म डिजिटाइजेशन और कलेक्शन का काम पूरा हो चुका है। शेष 1 लाख 3 हजार 185 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन 4 दिसंबर से पहले पूरा करने का लक्ष्य है।

1.34 लाख के नाम कटने का मुख्य कारण

जिन 1.34 लाख मतदाताओं के नाम सूची से काटे जाएंगे, उनके विलोपन के आंकड़े चौंकाने वाले हैं।

  • शिफ्टिंग (स्थानांतरण): 73,278 मतदाता अपनी विधानसभा छोड़कर अन्य स्थान पर शिफ्ट हो गए हैं।
  • मृत्यु: 34,236 मतदाताओं की मौत हो चुकी है।
  • अनुपस्थिति: 18,115 मतदाता सत्यापन के दौरान बीएलओ को अनुपस्थित पाए गए।
  • दोहरी प्रविष्टि: 8,367 मतदाताओं के नाम सूची में डबल पाए गए हैं।
  • अन्य: 460 अन्य मतदाता भी विलोपन सूची में शामिल हैं।

शत-प्रतिशत काम जल्द होगा पूरा

जिले में 1915 बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य कर रहे हैं और शत-प्रतिशत काम पूरा होने के कगार पर है। आसींद, मांडल, सहाड़ा, और शाहपुरा विधानसभा क्षेत्रों में 99.99 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए सहाड़ा से राजेश कुमार, शाहपुरा से सुनील कुमार मीणा और आसींद से परमजित को निर्वाचन आयोग ने सम्मानित किया है।

मतदाता सूची का अगला चरण

पहला ड्राफ्ट रोल: मतदाता सूची का काम पूरा होने के बाद, जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सातों विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट रोल 4 दिसंबर को जारी किया जाएगा। ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए मतदाताओं को एक माह का समय दिया जाएगा। जिनके नाम पुरानी मतदाता सूची से मेल नहीं खाएंगे, उन्हें 9 दिसंबर से नोटिस भेजा जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी तक जारी की जाएगी।

ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा

जो मतदाता जिले से बाहर या दूसरे प्रदेशों में नौकरी या मजदूरी करते हैं, वे मतदाता ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से मतदाता सूची में अपने नाम का सत्यापन करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें भीलवाड़ा या अपनी विधानसभा में भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।

सातों विधानसभा से कटने वाले मतदाताओं की संख्या

  • विधानसभा मौत अनुपस्थित शिफ्ट डबल अन्य योग
  • आसींद 5517 1998 14419 1346 163 23443
  • मांडल 4564 920 7930 999 36 14449
  • सहाड़ा 4618 1218 9699 895 70 16500
  • भीलवाड़ा 8019 11458 17797 2609 82 39965
  • शाहपुरा 4132 1107 8342 736 61 14378
  • जहाजपुर 3651 732 8042 910 33 13368
  • मांडलगढ 3735 682 7049 872 15 12353
  • कुल योग 34236 18115 73278 8367 460 134456

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा जिले में ड़ेढ लाख मतदाताओं के नामों पर तलवार, निर्वाचन विभाग का बड़ा एक्शन

