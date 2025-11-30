भीलवाड़ा जिले में ड़ेढ लाख मतदाताओं के नामों पर तलवार, निर्वाचन विभाग का बड़ा एक्शन

पहला ड्राफ्ट रोल: मतदाता सूची का काम पूरा होने के बाद, जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सातों विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट रोल 4 दिसंबर को जारी किया जाएगा। ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए मतदाताओं को एक माह का समय दिया जाएगा। जिनके नाम पुरानी मतदाता सूची से मेल नहीं खाएंगे, उन्हें 9 दिसंबर से नोटिस भेजा जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी तक जारी की जाएगी।