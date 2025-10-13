बिजली बिल से खुली पोल: तीन लाख से अधिक पेंशनभोगियों पर जांच का शिंकजा

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में लाभार्थियों को केवल तभी पेंशन का पात्र माना जाता है, जब उनकी वार्षिक आय 48,000 से कम हो। लेकिन बड़ी संख्या में लाभार्थियों की ओर से 24,000 से अधिक बिजली बिल चुकाने से यह संकेत मिलता है कि कई पेंशनर्स की वास्तविक आय इससे कहीं अधिक हो सकती है। ऐसे में बिना जांच के लिए अधिकारियों ने पेंशन जारी कर दी थी।