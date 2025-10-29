प्रदेश के विद्यालयों में स्वच्छता, हरित रेटिंग और वीरगाथा प्रविष्टियों पर जोर

Emphasis on cleanliness, green rating and heroic saga entries in state schools
माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में शिक्षा व्यवस्था, परीक्षाओं और विद्यालयों के विकास कार्यों से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) और सभी जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) शामिल हुए। निदेशक ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा कि विभागीय योजनाओं और गतिविधियों को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए।
निदेशक जाट ने सभी फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि “स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग” का मूल्यांकन कार्य प्राथमिकता से कर 10 नवंबर तक राज्य स्तर पर प्रविष्टियां अग्रेषित की जाएं। उन्होंने कहा कि विद्यालय परिसर में स्वच्छता, पौधारोपण, जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने वाले प्रयासों को विशेष महत्व दिया जाएगा।
वीरगाथा 5.0 में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करें
वीरगाथा 5.0 कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। निदेशक ने निर्देश दिए कि 31 अक्टूबर से पूर्व प्रत्येक विद्यालय की प्रविष्टियां सुनिश्चित की जाएं, ताकि राज्य की ओर से अधिकाधिक प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकें।
31 को मेगा पीटीएम व एकता दिवस कार्यक्रम
निदेशक ने बताया कि 31 अक्टूबर को आयोजित होने वाली मेगा पेरेंट-टीचर मीटिंग में अभिभावकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इसके लिए सभी विद्यालयों को एक दिन पूर्व अभिभावकों को आमंत्रण संदेश भेजने के निर्देश दिए गए। इसी दिन राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी, शपथ समारोह और अन्य गतिविधियों में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा गया।
समान परीक्षा शुल्क व नामांकन प्रक्रिया
बैठक में समान परीक्षा से संबंधित बिंदुओं पर पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं के प्रतिनिधि ने जानकारी दी। इसके तहत सभी निजी विद्यालयों से परीक्षा शुल्क एसबीआई कलेक्ट प्रक्रिया के माध्यम से शीघ्र जमा करवाने के निर्देश दिए गए। साथ ही कहा गया कि शुल्क जमा करवाने की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के माध्यम से पंजीयक कार्यालय को भेजी जाए। राजकीय विद्यालयों से समान परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। नामांकन और विषयवार छात्रों की संख्या के सत्यापन के लिए गूगल शीट भरना अनिवार्य किया गया है।
विद्यालयों में रंग-रोगन कार्य 5 तक पूर्ण करें
निदेशक ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों में अब तक रंग-रोगन या सौंदर्यीकरण का कार्य अधूरा है, वे इसे 5 नवंबर तक पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग