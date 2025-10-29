प्रदेश के विद्यालयों में स्वच्छता, हरित रेटिंग और वीरगाथा प्रविष्टियों पर जोर

बैठक में समान परीक्षा से संबंधित बिंदुओं पर पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं के प्रतिनिधि ने जानकारी दी। इसके तहत सभी निजी विद्यालयों से परीक्षा शुल्क एसबीआई कलेक्ट प्रक्रिया के माध्यम से शीघ्र जमा करवाने के निर्देश दिए गए। साथ ही कहा गया कि शुल्क जमा करवाने की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के माध्यम से पंजीयक कार्यालय को भेजी जाए। राजकीय विद्यालयों से समान परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। नामांकन और विषयवार छात्रों की संख्या के सत्यापन के लिए गूगल शीट भरना अनिवार्य किया गया है।