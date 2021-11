Bhilwara UIT भीलवाड़ा यूआईटी में दलाल के आगे अभियंता पस्त

Engineer beaten in front of broker in Bhilwara UIT राजनीतिक संरक्षण एवं दलालों के भंवर में फंसे नगर विकास न्यास के कनिष्ठ अभियंता पवन जीनगर को एक लाइजनर से पंगा लेना भारी पड़ गया। न्यास ने शुक्रवार को जीनगर का कार्य क्षेत्र ही बदल दिया।

भीलवाड़ा Published: November 27, 2021 05:12:50 pm

Engineer beaten in front of broker in Bhilwara UIT

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें