नामांकन संकट: 10 से कम छात्र संख्या वाले 81 सरकारी स्कूलों पर लटकी तलवार

राज्य के सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम नामांकन 1 से 10 छात्र संख्या को लेकर शिक्षा निदेशालय ने सख्त रुख अपनाया है। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों के भविष्य पर अंतिम निर्णय लेने के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि इन स्कूलों को जारी रखा जाएगा, या इन्हें बंद या विलय किया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर जिले में 81 ऐसे सरकारी स्कूल है जहां छात्रों के नामांकन की संख्या 10 या 10 से कम है।