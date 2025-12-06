‘विद्यालय ज्ञान और सर्वांगीण विकास की कुंजी’: शर्मा

'Schools are the key to knowledge and all-round development': Sharma
अजमेर संभाग के स्कूल शिक्षा के संयुक्त निदेशक डॉ. महावीर प्रसाद शर्मा ने शुक्रवार को सवाईपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय को ज्ञान और सर्वांगीण विकास की कुंजी बताते हुए शिक्षकों को महत्वपूर्ण प्रेरणा दी।
डॉ. शर्मा ने विद्यालय स्टाफ से बातचीत करते हुए कहा कि एक शिक्षक किसी भी बच्चे को शून्य से शिखर तक ले जाने का सामर्थ्य रखता है। उन्होंने शिक्षकों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि "एक शिक्षक केवल शिक्षक नहीं, विद्यालय में वह विद्यार्थी के परिजन की भूमिका भी निभाता है।" उन्होंने प्रत्येक शिक्षक को विद्यालय में अपने विद्यार्थी को शत प्रतिशत देने का आह्वान किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सभी शिक्षकों को नियमित रूप से डायरी मेंटेन करने की सलाह दी।
निरीक्षण के दौरान डॉ. शर्मा ने सवाईपुर विद्यालय के विद्यार्थियों के अनुशासन और उनके व्यवहार की विशेष रूप से सराहना की। उन्होंने विद्यालय स्टाफ के प्रयासों की भी प्रशंसा की। शर्मा ने विद्यालय में किए गए विभिन्न नवाचारों का भी निरीक्षण किया। इनमें नक्षत्र गार्डन, गणित की लैब तथा विद्यालय स्टाफ के बैठने की व्यवस्था शामिल थी।
विद्यालय परिसर में पहुंचने पर प्रिंसिपल प्रतिष्ठा ठाकुर ने उनका स्वागत किया। प्रशासक किशन लाल जाट और विद्यालय विकास समिति के सदस्यों ने भी डॉ. शर्मा का स्वागत किया। इस अवसर पर मांडलगढ़ ब्लॉक की सीबीईओ कल्पना शर्मा, विद्यालय विकास समिति के सदस्य शांतिलाल आचार्य, रामकुमार जाट, सांवरमल वैष्णव आदि उपस्थित थे।
सवाईपुर के बाद, डॉ. शर्मा ने मांडलगढ़ ब्लॉक के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण किया। इनमें नई आबादी मांडलगढ़ स्थित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडलगढ़, सीबीईओ कार्यालय मांडलगढ़ बीगोद स्कूल के निरीक्षण के बाद, उन्होंने वहाँ ब्लॉक निष्पादक समिति की बैठक भी ली।
