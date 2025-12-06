‘विद्यालय ज्ञान और सर्वांगीण विकास की कुंजी’: शर्मा

डॉ. शर्मा ने विद्यालय स्टाफ से बातचीत करते हुए कहा कि एक शिक्षक किसी भी बच्चे को शून्य से शिखर तक ले जाने का सामर्थ्य रखता है। उन्होंने शिक्षकों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि "एक शिक्षक केवल शिक्षक नहीं, विद्यालय में वह विद्यार्थी के परिजन की भूमिका भी निभाता है।" उन्होंने प्रत्येक शिक्षक को विद्यालय में अपने विद्यार्थी को शत प्रतिशत देने का आह्वान किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सभी शिक्षकों को नियमित रूप से डायरी मेंटेन करने की सलाह दी।