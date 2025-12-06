बेटियों की सुध लेने अफसर पहुंचे स्कूल, कलक्टर ने की रिपोर्ट तलब, एक शिक्षिका को लगाया

जवाहरनगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भोपालगज की बदहाल शिक्षा व्यवस्था एवं जर्जर भवन का मुद्दा राजस्थान पत्रिका ने शुक्रवार को " खतरे में हमारी बेटियां, जर्जर भवन एक कमरे में पांच कक्षाएं, शिक्षा विभाग बेपरवाह" शीर्षक से उठाया तो शिक्षा विभाग में खलबली मच गई। जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने पूरी रिपोर्ट तलब की और तत्काल एक शिक्षिका को यहां प्रतिनियुक्ति पर लगाया। गौरतलब है कि झालावाड़ दुखांतिका के दौरान स्कूल सर्वे में यह स्कूल भवन सुरक्षित श्रेणी में बताया गया था।