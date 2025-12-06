डाइट में स्टाफ की कमी दूर: 257 शिक्षा अधिकारियों की पदस्थापन सूची जारी

संघ के प्रदेशाध्यक्ष नीरज शर्मा ने कहा कि यह पदस्थापन वित्त एवं सेवा नियमों के विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह निर्णय प्राध्यापक पदों के लिए पात्र शिक्षकों के अधिकारों का हनन है। संघ ने निदेशक को पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया है और मांग की है कि प्राचार्यों के स्थान पर योग्य प्राध्यापकों/व्याख्याताओं को ही इन रिक्त पदों पर लगाया जाए। डाइट में इन नियुक्तियों से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है, हालांकि शिक्षक संगठनों के विरोध के चलते यह मामला आगे भी चर्चा में बना रह सकता है।