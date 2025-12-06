समय से पहले शिविर समाप्त होने पर उपभोक्ता परेशान: भीलवाड़ा में आरबीआई कैंप का अव्यवस्थित समापन

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से भीलवाड़ा नगर निगम में आयोजित 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' कैंप का चार घंटे पहले ही समाप्त हो जाने से दूर-दराज से आए उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। यह शिविर खासकर बैंकों में पड़ी दावा रहित वित्तीय संपत्तियों और अन्य बैंकिंग समस्याओं के निवारण के लिए लगाया गया था, लेकिन समय से पहले समापन होने से कई जरूरतमंद लोग निराश होकर लौटे। विरोध कर रहे उपभोक्ताओं ने बताया कि शिविर का निर्धारित समय शाम छह बजे तक था, लेकिन अधिकारियों ने इसे दोपहर एक -डेढ बजे ही समाप्त कर दिया।