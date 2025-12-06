आरबीआई के ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ कैंप से 93.73 लाख रुपए लौटाए

अग्रणी बैंक ज़िला प्रबंधक अशोक कुमार पांडेय ने बताया कि जिले में पिछले 1 अक्टूबर से इस तरह के कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब तक कुल 376 लोगों ने अपनी फंसी हुई राशि के लिए क्लेम किया है। विभिन्न बैंकों की ओर से इन दावों का त्वरित निस्तारण करते हुए भीलवाड़ा जिले के 376 लोगों को 93.73 लाख रुपए की राशि लौटाई गई है। पांडेय ने कहा कि कैंप में जिले के सभी बैंकों की ओर से सक्रिय भागीदारी की गई और विभिन्न वित्तीय कार्यों का निस्तारण किया गया।