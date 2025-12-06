आरबीआई के ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ कैंप से 93.73 लाख रुपए लौटाए

The RBI's 'Your Capital, Your Right' campaign returned ₹93.73 lakh.
भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश पर शुक्रवार को भीलवाड़ा नगर निगम सभागार में 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' कैंप का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत, बैंकों में पड़ी दावा रहित वित्तीय संपत्तियों को उनके वास्तविक हकदारों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
शिविर की अध्यक्षता जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने की। कलक्टर संधू ने इस पहल को वित्त मंत्रालय की ओर से दावा रहित संपत्तियों के लिए की गई "अच्छी पहल" बताया। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में ऐसे कैंपों का लाभ उठाएँ।
शुक्रवार को आयोजित कैंप में वित्तीय निस्तारण किए गए। 16 लाख रुपए मूल्य के 12 प्रमाण पत्र दावेदारों को जारी किए गए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 7 परिवारों और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के 2 परिवारों को 2-2 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए, जिससे उन्हें बीमा सुरक्षा का लाभ मिला।
अग्रणी बैंक ज़िला प्रबंधक अशोक कुमार पांडेय ने बताया कि जिले में पिछले 1 अक्टूबर से इस तरह के कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब तक कुल 376 लोगों ने अपनी फंसी हुई राशि के लिए क्लेम किया है। विभिन्न बैंकों की ओर से इन दावों का त्वरित निस्तारण करते हुए भीलवाड़ा जिले के 376 लोगों को 93.73 लाख रुपए की राशि लौटाई गई है। पांडेय ने कहा कि कैंप में जिले के सभी बैंकों की ओर से सक्रिय भागीदारी की गई और विभिन्न वित्तीय कार्यों का निस्तारण किया गया।
इस अवसर पर विधायक अशोक कोठारी, आरबीआई के मनीष मांडल, बीओबी के उप महाप्रबंधक डॉ. राजेश भाकर, राजस्थान ग्रामीण बैंक के अजय कुमार दुग्गल, एचडीएफसी से गौरव नागपाल, आईसीआईसीआई बैंक से मोहित शर्मा और नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी सहित अन्य गणमान्य अधिकारी उपस्थित थे।
