मुनि आदित्यसागर का भीलवाड़ा में मंगल प्रवेश 11 जनवरी को

Muni Adityasagar's auspicious arrival in Bhilwara will be on January 11th.
दिगंबर मुनि आदित्य सागर ससंघ का भीलवाड़ा में मंगल प्रवेश 11 जनवरी को होगा। अभी शीतकालीन प्रवास के लिए वे जयपुर से किशनगढ़ की और विहार कर रहे है। मुनिसुव्रतनाथ दिगंबर जैन पंचायत के तत्वावधान में शीतकालीन प्रवास के लिए आचार्य विशुद्धसागर के शिष्य मुनि आदित्यसागर ससंघ (4 पिच्छिका) का विहार किशनगढ़ की ओर चल रहा है। वे 7 दिसंबर को किशनगढ़ में प्रवेश करेंगे। पंचायत अध्यक्ष विनोद पाटनी ने बताया कि रविवार सुबह 7 बजे जयपुर रोड स्थित शांति सागर स्मारक से विहार कर इंदिरा कॉलोनी स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में ससंघ की अगवानी की जाएगी एवं जुलूस निकाला जाएगा।
प्रचार मंत्री गौरव पाटनी ने बताया कि ससंघ का शुक्रवार रात्रि विश्राम ग्राम दातरी में हुआ। शनिवार का रात्रि विश्राम शांति सागर स्मारक पर होगा। विहार के दौरान पंचायत उपाध्यक्ष दिलीप कासलीवाल, राजेश पांडया, बाबू गदिया, मुकेश काला, अशोक पाटनी, संजय छाबड़ा, चंद्रप्रकाश वेद, धर्मेंद्र पाटनी, सचिन अजमेरा, रोहित झांझरी, राहुल गंगवाल, महेंद्र बाकलीवाल, ओमप्रकाश गदिया, अनिल गंगवाल, आशीष सेठी, अंकित गंगवाल, अनुराग, राकेश पाटौदी साथ चल रहे है। आरके कॉलोनी जैन मंदिर के अध्यक्ष नरेश गोधा ने बताया कि आदित्य सागर महाराज का 11 जनवरी को भीलवाड़ा में मंगल प्रवेश होगा।
