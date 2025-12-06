मुनि आदित्यसागर का भीलवाड़ा में मंगल प्रवेश 11 जनवरी को

दिगंबर मुनि आदित्य सागर ससंघ का भीलवाड़ा में मंगल प्रवेश 11 जनवरी को होगा। अभी शीतकालीन प्रवास के लिए वे जयपुर से किशनगढ़ की और विहार कर रहे है। मुनिसुव्रतनाथ दिगंबर जैन पंचायत के तत्वावधान में शीतकालीन प्रवास के लिए आचार्य विशुद्धसागर के शिष्य मुनि आदित्यसागर ससंघ (4 पिच्छिका) का विहार किशनगढ़ की ओर चल रहा है। वे 7 दिसंबर को किशनगढ़ में प्रवेश करेंगे। पंचायत अध्यक्ष विनोद पाटनी ने बताया कि रविवार सुबह 7 बजे जयपुर रोड स्थित शांति सागर स्मारक से विहार कर इंदिरा कॉलोनी स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में ससंघ की अगवानी की जाएगी एवं जुलूस निकाला जाएगा।