भीलवाड़ा जिले में 81 सरकारी स्कूल होंगे बंद! जानें टीचरों का क्या होगा, DEO से मांगी रिपोर्ट

शिक्षा विभाग इससे पहले शून्य नामांकन वाले स्कूलों की रिपोर्ट भी मांगा चुका है। ऐसे स्कूलों की संख्या प्रदेश में सैकड़ों में है, लेकिन इनके भविष्य पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विभाग की मानें तो यदि इन स्कूलों में आने वाले समय में नामांकन में सुधार नहीं होता, तो इन्हें बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। अब 1 से 10 छात्र संख्या वाले स्कूलों की रिपोर्ट मिलने के बाद माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग युक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठा सकता है, जिसके तहत शिक्षकों और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।