शिक्षा मंत्री दिलावर के आदेश पर भी मूल विभाग नहीं भेजा अधिकारियों ने

मूंदड़ा करीब 12 साल से भीलवाड़ा में जमे हुए जबकि प्रतिनियुक्ति अधिकतम तीन साल तक मान्य होती है। चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त कार्यभार के साथ वे भीलवाड़ा में सक्रिय हैं। विभागीय नियमों के अनुसार एक विभाग से दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) लेना जरूरी होता, जो उन्होंने नहीं लिया। डीएमएफटी योजना में शिक्षा विभाग में करीब 300 करोड़ की स्वीकृति जारी की थी। इनमें से कई कार्यों में अनियमितताएं। सुवाणा पंचायत समिति में सहायक अभियंता रहते हुए मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी। बिना अनुमति विदेश यात्रा। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत। तथ्य छुपाकर प्रतिनियुक्ति प्राप्त करने और राज्यादेशों की अवहेलना। एक मामला एसीबी में विचाराधीन।