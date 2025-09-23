ईडब्ल्यूएस स्पोर्ट्स–2025 तीन दिवसीय खेल महोत्सव का समापन

इंजीनियरिंग वेलफेयर सोसायटी की ओर से आयोजित तीन दिवसीय खेल महोत्सव ईडब्ल्यूएस स्पोर्ट्स–2025 का समापन एक निजी विद्यालय के स्पोर्ट्स क्लब में हुआ। अध्यक्ष अनूप कुमार सोमानी के नेतृत्व में यह आयोजन खेल, समाज और परिवार के अनूठे संगम का प्रतीक बना। सुबह 8 बजे से फाइनल मुकाबले शुरू हुए। इसमें खिलाड़ियों ने जोश, जुनून और प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ भाग लिया। समापन समारोह में वरिष्ठ इंजीनियर दिलीप सिंह भदोरिया, एस.के. सुराणा, संजीव लोढ़ा, राजीव मेहता, अनिल व्यास, आशुतोष सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। तीन दिन तक चले इस खेल महोत्सव ने न सिर्फ खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धा की भावना जगाई, बल्कि परिवारों और समाज को भी जोड़ने का काम किया। इस खेल के माध्यम से एक संदेश दिया गया कि जो खेलता है, वह खिलता है… और जो मिलकर खेलता है, वह दिल जीतता है।