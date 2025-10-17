विद्युत दरों में बढ़ोतरी से कारखाने बंद होने के कगार पर

औद्योगिक विद्युत दरों में वृद्धि से क्षेत्रीय उद्योगों और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है। इसे लेकर जिला इंटक अध्यक्ष दीपक व्यास के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रतिभा देवठिया को ज्ञापन सौंपा। व्यास ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि छोटे-छोटे कारखानों में पहले ही उत्पादन लागत, कच्चे माल की महंगाई का अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में औद्योगिक विद्युत दरों में वृद्धि से उद्योग जगत और श्रमिकों में भारी चिंता उत्पन्न कर दी है। बड़ी संख्या में कारखाने बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। उन्होंने मांग की है विद्युत दरों में की गई वृद्धि को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और किसी भी प्रकार की वृद्धि से पूर्व उद्योग और श्रमिक संगठनों से सुझाव मांगे जाए। ज्ञापन के दौरान जिला महामंत्री कानसिंह चुंडावत, आरएसडब्ल्यूएम खारीग्राम से किशन सिंह, केसर सिंह, रामदयाल कीर, रामवीर शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, नंदलाल गाडरी, डूंगर सिंह राठौड़ उपस्थित थे।