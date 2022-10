भीलवाड़ा मंडी: चांदी की चमक फीकी तो सोने का उतरा ताव

सोने-चांटी के भावों में गिरावट



भीलवाड़ा मंडी भाव भीलवाड़ा @ पत्रिका. कृषि मंडी में सोमवार के भाव इस प्रकार रहे- गेहूं 2200 से 2350, मक्का 1450 से 1750, जौ 2900 से 3050, चना 3800 से 4400, सरसों 5000 से 5500, ग्वार 4300 से 4500, उड़द 6600 से 7400, मूंग 6500 से 7500 रुपए, ज्वार 1400 से 2500 प्रति क्विंटल।

Fall in the prices of gold and silver in bhilwara