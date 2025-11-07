भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कृषक गोष्ठी

जन जाति गौरव कार्यक्रम के तहत कृषि विभाग की और से ग्राम पंचायत स्तर पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर कृषक गोष्ठी हुई। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तरीय गोष्ठी में कृषि विभागीय गतिविधियों व योजनाओं की जानकारी एवं भगवान बिरसा मुण्डा की जीवनी पर प्रकाश डाला। जैन ने बताया कि बिरसा मुंडा का जीवन प्रेरणा स्त्रोत है। उन्होंने आदि वासियों के हको की लड़ाई के लिए अपना बलिदान दिया। धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध, न्याय और सांस्कृतिक पहचान दोनों की लड़ाई थी। भगवान बिरसा मुंडा की सूझ-बूझ से एक ओर आदिवासी लोग को बिना हस्तक्षेप के अपनी जमीनों के स्वामित्व और खेती करने का अधिकार मिला, तो दूसरी ओर आदिवासी रीति-रिवाजों और सामाजिक मूल्यों का महत्व भी। जैन ने बताया कि विभागीय योजनाओं की जानकारी के साथ स्वच्छता सेवा एवं स्वदेशी का संकल्प के तहत घर, कार्यालय तथा अपने आस-पास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने, गंदगी नहीं फैलाने और दूसरों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई। जिले में 293 किसान गोष्ठियो का आयोजन किया गया। इसमें 7948 कृषकों नें भाग लिया।