फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन में गूंजी किसानों की आवाज

मेवाड़ की धरती पर शुक्रवार को किसानों की गूंज सुनाई दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर के नेतृत्व में किसानों ने फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन की शुरुआत कर सरकार को घेरा। शहर के अंहिसा सर्कल स्थित खटीक समाज छात्रावास में आमसभा हुई। उसके बाद किसानों की रैली कलक्ट्रेट पहुंची। रैली में जिलेभर से हजारों की संख्या में किसान व युवा शामिल हुए। कलक्ट्रेट के बाहर अतिवृष्टि से हुए फसलों को नुकसान पर मुआवजे की मांग समेत पांच सूत्रीय मांगों को लेकर गुर्जर के नेतृत्व में किसान पड़ाव डालकर बैठ गए। रात तक प्रशासन समझाइश में जुटा था।
धीरज बोले, जेल में डाल दो, पर पीछे नहीं हटेंगे
जन अधिकार आंदोलन को लेकर दोपहर में छात्रावास में सभा हुई। हजारों की संख्या में मौजूद किसानों के बीच सम्बोधित करते हुए धीरज गुर्जर ने कहा कि मेवाड़ की धरती ने कभी हार नहीं मानी। किसान मुआवजा उनका अधिकार है। उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि मुझे और परिवार को जेल में डाल दो, पर हम किसानों का हक लेकर रहेंगे। जेल में भगवान कृष्ण भी पैदा हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मुआवजे को लेकर केवल कागजी स्वीकृतियां जारी कर रही है। पिछले साल का 80 करोड़ मुआवजा अटका पड़ा है जबकि हाल ही में 53 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बावजूद किसानों के खातों में राशि नहीं पहुंची।
खाचरियावास का वार-सरकार अफसरों के भरोसे
पूर्व मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। न मंत्रियों की चल रही है, न विधायकों की। सरकार सिर्फ अधिकारियों के भरोसे चल रही है। कंपनियों से पैसे लेकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।
बैलगाड़ियों पर सवार नेता, किसानों का हुजूम
सभा के बाद जनआक्रोश रैली निकाली गई। रैली में सबसे आगे तीन बैलगाड़ियां, जिन पर कांग्रेस नेता सवार थे। पीछे किसानों का हुजूम कांग्रेस के ध्वज लहराता चला। सांगानेर रोड पेट्रोल पंप के सामने जेसीबी से फूलों की बरसात कर स्वागत किया गया। रैली विभिन्न मार्गों से होकर कलक्ट्रेट पहुंची, जहां किसान पड़ाव डालकर धरने पर बैठ गए। जन आक्रोश रैली में पूर्व मंत्री अर्जुन बामणिया, टोडाभीम विधायक घनश्याम मेहर मीणा, हिंडोन सिटी विधायक अनिता जाटव, झालावाड़ विधायक सुरेश, विधायक रमिला खडिय़ा, सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा आदि मौजूद रहे।