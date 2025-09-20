फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन में गूंजी किसानों की आवाज

जन अधिकार आंदोलन को लेकर दोपहर में छात्रावास में सभा हुई। हजारों की संख्या में मौजूद किसानों के बीच सम्बोधित करते हुए धीरज गुर्जर ने कहा कि मेवाड़ की धरती ने कभी हार नहीं मानी। किसान मुआवजा उनका अधिकार है। उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि मुझे और परिवार को जेल में डाल दो, पर हम किसानों का हक लेकर रहेंगे। जेल में भगवान कृष्ण भी पैदा हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मुआवजे को लेकर केवल कागजी स्वीकृतियां जारी कर रही है। पिछले साल का 80 करोड़ मुआवजा अटका पड़ा है जबकि हाल ही में 53 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बावजूद किसानों के खातों में राशि नहीं पहुंची।