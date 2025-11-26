Bhilwara: SIR फॉर्म भरते समय महिला BLO को हुआ ब्रेन हेमरेज, गंभीर हालत में ICU में भर्ती, पति ने अधिकारियों पर लगाए ये आरोप

महिला BLO की प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Female BLO Brain Hemorrhage Due To SIR Form Pressure: निर्वाचन विभाग के कार्यों में अधिकारियों की ओर से लक्ष्य पूरा करने का बनाया जा रहा अत्यधिक दबाव भीलवाड़ा में एक महिला बीएलओ की जान पर भारी पड़ गया। आरसी व्यास कॉलोनी स्थित भाग संख्या 197 में तैनात महिला बीएलओ विनीता दाधीच की एसआइआर के फॉर्म भरते समय अचानक तबियत बिगड़ गई। गंभीर हालत में उन्हें उदयपुर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन हेमरेज बताया है और तत्काल ऑपरेशन की सलाह दी है। ऑपरेशन के बाद महिला आइसीयू में भर्ती है।
गांधीनगर स्कूल में अध्यापिका विनीता दाधीच पिछले कुछ दिनों से SIR के तहत फॉर्म भरने के कार्य में लगी हुई थी। उनके पति परमेश्वर शर्मा जो सुभाषनगर स्थित स्कूल में शिक्षक हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की ओर से ’प्रथम आने’ के लिए लगातार इतना ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि विनीता मानसिक तनाव सहन नहीं कर पाईं और अपने घर पर बेहोश हो गई।
शर्मा के अनुसार विनीता को 24 घंटे में से 15 घंटे तक काम करना पड़ रहा था, साथ ही दिनभर में 100 से अधिक फोन पर बात करने और लोगों से मिलने का दबाव था। इसी अत्यधिक कार्यभार और तनाव के चलते उनकी तबीयत बिगड़ी।
परमेश्वर शर्मा ने बताया कि एसआइआर फॉर्म भरने को लेकर उन पर लगातार प्रेशर डाला जा रहा था। उन्होंने बताया कि गत दिनों जिला कलक्ट्रेट कार्यालय में हुई एक बैठक के दौरान एक अधिकारी ने मोबाइल में अपलोड किए जा रहे फॉर्म की संख्या कम होने पर विनीता को फटकार भी लगाई थी। इससे वह गहरे मानसिक आघात में थीं।
बेहोश होने की जानकारी मिलते ही परमेश्वर शर्मा अपनी पत्नी विनीता को आरसी व्यास कॉलोनी स्थित एक निजी अस्पताल ले गए। बाद में उन्हें नेहरू रोड स्थित दूसरे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। उदयपुर में इलाज कर रहे डॉक्टरों ने ब्रेन हेमरेज की पुष्टि की है। शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना सुपरवाइजर नंदकिशोर जोशी को दी गई थी। बाद में दो लोग अस्पताल भी पहुंचे थे, लेकिन वे कौन थे, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है।
