Bhilwara: SIR फॉर्म भरते समय महिला BLO को हुआ ब्रेन हेमरेज, गंभीर हालत में ICU में भर्ती, पति ने अधिकारियों पर लगाए ये आरोप

बेहोश होने की जानकारी मिलते ही परमेश्वर शर्मा अपनी पत्नी विनीता को आरसी व्यास कॉलोनी स्थित एक निजी अस्पताल ले गए। बाद में उन्हें नेहरू रोड स्थित दूसरे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। उदयपुर में इलाज कर रहे डॉक्टरों ने ब्रेन हेमरेज की पुष्टि की है। शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना सुपरवाइजर नंदकिशोर जोशी को दी गई थी। बाद में दो लोग अस्पताल भी पहुंचे थे, लेकिन वे कौन थे, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है।