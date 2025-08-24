आस्था का पर्व: 74 साल में 13वीं बार बुधवार को मनेगी गणेश चतुर्थी

गणेश चतुर्थी पर भगवान गणपति इस बार अपने ही वार को कई शुभ संयोगों के साथ आएंगे। मंदिरों में महोत्सव के अलावा इस दौरान घरों व पंडालों में भगवान गणेशजी की पूजा- अर्चना होगी। गांधीनगर स्थित गणेश मंदिर परिसर के बाहर मेला भरेगा। पंडित अशोक व्यास ने बताया कि तीन वर्ष बाद गणेश चतुर्थी उनके ही वार बुधवार 27 अगसत को आ रही है। इसमें शुभ और शुक्ल योग पर्व को विशेष बना रहा है। स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त होने से इस दिन बाजार में खरीदारी का भी बूम रहेगा। उधर, गणेश महोत्सव की तैयारियां तेज हो गई है। गणपति प्रतिमाओं को कलाकार आकार देने में लगे है।