15 तक भरें आयकर रिटर्न, वरना देना होगा लेट फीस और ब्याज

सीए पीरेश जैन का कहना है कि आयकर रिटर्न आपकी आय और टैक्स कंप्लायंस का प्रमाण है। यदि टीडीएस या अग्रिम कर अधिक जमा हो गया है तो रिफंड पाने के लिए आईटीआर जरूरी है। इसके अलावा संपत्ति खरीद-बिक्री, कानूनी विवादों और बीमा क्लेम में भी यह मजबूत दस्तावेज है। आयकर रिटर्न दाखिल करना सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि करदाताओं को कई परेशानियों और दंड से बचाने का साधन भी है। सभी करदाता 15 सितंबर से पहले अपना रिटर्न अवश्य दाखिल करें।