भीलवाड़ा यूआईटी में कार्रवाई से पहले फाइलें गायब, जानिए हकीकत

भीलवाड़ा। नगर विकास न्यास ने नियम विरूद्ध निर्माण के एक मामले में तीन नोटिस थमाए, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटा, संबंधित अधिकारी तहसीलदार का पद रिक्त होने की दुहाई देते हुए कार्यवाही करने से पल्ला झाड़ते रहे, दलालों के दबदबे के बीच नगर विकास न्यास में यह हालात बने हुए है। फाइलें गायब होने के एक दो नहीं वरन दो साल में एक दर्जन मामले सामने आ चुके है। Files missing before action in Bhilwara UIT, know the reality