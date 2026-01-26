पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई 5 साल की भर्तियों की खुलेगी फाइल

विभाग को शक है कि कई जगहों पर असली अभ्यर्थी की जगह डमी कैंडिडेट ने परीक्षा दी और नौकरी असली अभ्यर्थी कर रहा है। इसलिए जांच कमेटियां इन बिन्दुओं पर फोकस कर रही हैं। परीक्षा देने वाला और नौकरी करने वाला व्यक्ति एक ही है या नहीं? आवेदन पत्र के समय दी गई फोटो, हस्ताक्षर और वर्तमान कर्मचारी की फोटो व लिखावट की फोरेंसिक जांच। डिग्रियों और मार्कशीट की वैधता। इस सवाल को लेकर अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। निदेशालय ने यह सूचना अविलम्ब मांगी है। इसमें भर्ती का वर्ष, कार्मिक का नाम, जन्म दिनांक, पद, पदस्थापन स्थान और सत्यापन की तारीख का ब्यौरा देना होगा।