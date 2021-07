तीन विभागों में फुटबॉल बन गया बसंत विहार

Football has become Basant Vihar in three departments बसंत विहार कॉलोनी का ए व एफ सेक्टर गुरुवार को भी बरसाती व गंदे पानी में डूबा रहा। नगर परिषद व नगर विकास न्यास तथा एमटीएम डवलपर्स के बीच फुटबाल बनने से कॉलोनी में कई हिस्सों में कीचड़ फैला रहा और सडांध ने लोगों को परेशान रखा।