आसींद में पर्यावरण से खिलवाड़, चार ईंट भट्टों पर 5.20 लाख का जुर्माना

कार्रवाई केवल जुर्माने तक ही सीमित नहीं रही। नेगड़िया स्थित कमल ईंट उद्योग की ओर से नियमों के विरुद्ध संचालित लोहे की चिमनी को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने इस संबंध में आसींद उपखंड अधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए कहा है। मंडल ने संचालक को भी गत दिनो नोटिस थमा दिया था। यदि तय समय में चिमनी नहीं हटाई गई, तो भट्टे को सीज करने जैसी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।