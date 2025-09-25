चार विधायक व भाजपा जिलाध्यक्ष ने की शिक्षामंत्री से शिकायत, फिर भी नहीं हटाया था मूंदड़ा को

समग्र शिक्षा भीलवाडा में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत राजकुमार मूंदड़ा पर कई गंभीर आरोप हैं। इसे यहां से हटाने को लेकर तीन विधायक व भाजपा जिलाध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा था। बांदीकुई विधायक ने विधानसभा में सवाल उठाया था। बावजूद इसके शिक्षा मंत्री ने मूंदड़ा को समग्र शिक्षा विभाग से नहीं हटाया। इसके चलते मूंदड़ा के होसले इतने बढ़ गए कि वह ठेकेदारों से बिल पास करने के बदले कमीशन की मांग करने लगा। मूंदड़ा पर लगे कई आरोपों की जांच विभागीय स्तर पर चल रही है। इसका कार्यकाल विवादित रहा है। इन 12 सालों में उसको 4 सीसीए रूल्स नियम 17 एवं 1 नियम 16 में आरोप पत्र दिए गए हैं। राजस्थान सेवा नियमानुसार अधिकतम प्रतिनियुक्ति 5 वर्ष की होती है जबकि वह 12 वर्ष से लगातार कार्य कर रहा है।