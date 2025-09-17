21 केंद्रों पर 19 से होगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024 परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक जिले भर के 21 केंद्रों पर होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार परीक्षाओं को लेकर बेहद संवेदनशील है। पारदर्शिता और पवित्रता के साथ परीक्षा आयोजन सरकार की प्राथमिकता है। पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। चयन बोर्ड अब तक 88 भर्तियों की 110 परीक्षाएं सफलता पूर्वक आयोजित कर चुका है। केंद्र अधीक्षक से लेकर उपसमन्वयक, कोषाधिकारी, उड़नदस्ता दल, शिक्षा विभाग और पुलिस तक, हर स्तर पर समन्वय से ही परीक्षाएं निर्विघ्न हो पाई हैं। परीक्षा दो पारियों में होगी। सुबह 10 से 12 बजे तक तथा दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा समय से एक घंटा पहले तक प्रवेश दिया जाएगा।
परीक्षा के लिए भीलवाड़ा जिले में कुल 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 17 सरकारी व 4 निजी सेंटर शामिल हैं। इन तीन दिनों में 37 हजार 823 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वही भीलवाड़ा जिले के 19 हजार 791 अभ्यर्थी राजसंमद तथा 1937 अभ्यर्थी चित्तौड़गढ़ में परीक्षा देने जाएंगे। ऐसे में शिक्षा विभाग ने रोडवेज प्रबंधक को अलग से बसों की व्यवस्था करने के लिए लिखा गया है।