ऊंटों की नस्ल से लेकर कृषि बदलाव तक, भूगोल परिषद में शोधार्थियों की गहरी पड़ताल

तृतीय सत्र हाइब्रिड मोड में हुआ। ऑनलाइन के माध्यम से डॉ.कामना भटनागर उदयपुर, नीतू चौधरी हिंदू कॉलेज, मुरादाबाद ने पेश किए। ऑफलाइन में डॉ. सुमित कच्छारा, हर्षवर्धन सिंह, विक्रम सिंह चुंडावत, आरती महेश्वरी, डॉ. सौरभ सिंह आदि ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। इस दौरान एमएलवी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रो. राजकुमार चतुर्वेदी, परिषद के महासचिव डॉ. श्यामसुंदर भट्ट, प्रदेशभर के प्राध्यापक एवं शोधार्थी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।