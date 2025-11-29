गार्गी पुरस्कार: आवेदन अब विद्यालय स्तर पर, नहीं जाना पड़ेगा ई-मित्र पर

फाउंडेशन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार पुरस्कार के आवेदन शाला दर्पण पोर्टल पर निर्धारित टैब के माध्यम से भरे जाएंगे। गार्गी पुरस्कार की प्रथम किस्त उन्हीं छात्राओं को दी जाएगी। जिन्होंने माध्यमिक और प्रवेशिका परीक्षा 2025 में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों और वर्तमान में कक्षा 11 में नियमित अध्ययनरत हों। पात्र छात्राओं को तीन हजार रुपए और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। द्वितीय किस्त के लिए वे छात्राएं पात्र होंगी जिन्होंने 2024 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हों और इस समय कक्षा 12 में अध्ययनरत हो। इसी प्रकार 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को पांच हजार रुपए का बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा।