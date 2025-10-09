Patrika LogoSwitch to English

गहलोत व पायलट एक साथ, पूर्व मुख्यमंत्री माथुर व उनकी पत्नी की मूर्ति का अनावरण

कुर्सी पर चिपके रहते है आज के नेता

less than 1 minute read

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 09, 2025

Gehlot and Pilot together, unveiling the statue of former Chief Minister Mathur and his wife

Gehlot and Pilot together, unveiling the statue of former Chief Minister Mathur and his wife

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा समेत अन्य कांग्रेस नेता बुधवार को भीलवाड़ा में एक मंच पर एक साथ नजर आए। यहां विजयसिंह पथिक नगर स्थित सुशीला देवी माथुर कन्या महाविद्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व राज्यपाल शिवचरण माथुर व उनकी पत्नी सुशीला देवी माथुर की मूर्ति का अनावरण किया। उसके तुरंत बाद गहलोत उदयपुर के लिए रवाना हो गए। अनावरण कार्यक्रम में पायलट ने कहा कि वर्तमान राजनीति के दौर में स्वच्छ राजनेताओं को ही राजनीति में आगे आना चाहिए। इससे राजनेताओं की छवि भी साफ रहे। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिवचरण माथुर ने दूरगामी सोच का परिचय दिया था, उन्होंने जिस निष्ठा व पारदर्शिता से प्रशासन चलाया। आने वाली पीढी भी माथुर की सोच को आगे बढ़ाएगी। समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री एम.एम.पल्लम राजू, दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा, सांसद बृजेंद्र ओला, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ.बीडी कल्ला, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हेमाराम चौधरी ने माथुर को अच्छा विचारक व प्रशासक बताया। संस्था सचिव वंदना माथुर ने स्वागत करते हुए संस्था की विकास यात्रा के बारे में बताया। संस्था डायरेक्टर विभा माथुर ने आभार जताया।

समारोह के दौरान दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा ने कहा कि माथुर ऐसे व्यक्तित्व थे, जिन्होंने थोड़ी सी गलती पर इस्तीफा दे दिया था। आज कल के नेता तो कितनी ही बड़ी गल्ती हो जाए कुर्सी से चिपके रहते हैं। सांसद मीणा का इशारा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की और था।

Published on:

09 Oct 2025 11:08 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / गहलोत व पायलट एक साथ, पूर्व मुख्यमंत्री माथुर व उनकी पत्नी की मूर्ति का अनावरण

