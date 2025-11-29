कन्या महाविद्यालय की छात्राएं सीखेंगी खाद्य सामग्री सुरक्षित रखने के उपाय

मुख्य प्रशिक्षिका रेखा गग्गड़ ने छात्राओं को भोजन परिरक्षण की आवश्यकता और रसोई में अनाज, दालों एवं फल-सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के विविध उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला के प्रथम दिन गग्गड़ ने छात्राओं को प्रायोगिक रूप से विविध प्रकार की चटनियां बनाना सिखाईं। इनमें प्रमुख रूप से राजस्थानी लहसुन की चटनी, तिल-मूंगफली की चटनी, करी पत्ता चटनी और आंवला चटनी शामिल थीं। गृह विज्ञान विभाग की स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की लगभग 40 छात्राओं ने इस कार्यशाला में उत्साहपूर्वक भाग लिया। संचालन डॉ. ज्योति सचान ने किया। इस दौरान गृह विज्ञान विभाग के वरिष्ठ संकाय सदस्य सुधा नवल, सुनीता भार्गव, प्रतिभा राव, रेखा चावला, नेहा शर्मा, अंजलि अग्रवाल एवं संध्या जैन सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।