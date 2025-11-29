कन्या महाविद्यालय की छात्राएं सीखेंगी खाद्य सामग्री सुरक्षित रखने के उपाय

Girls' college students will learn ways to preserve food.
सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय कन्या महाविद्यालय में शनिवार को गृह विज्ञान स्नातकोत्तर परिषद एवं महिला प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में सात दिवसीय "भोजन परिरक्षण कार्यशाला" का उद्घाटन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सावन कुमार जांगिड़ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सरस्वती मां की वंदना के साथ कार्यशाला के शुभारंभ की घोषणा की।
कार्यशाला की मुख्य प्रशिक्षिका भीलवाड़ा की पाककला विशेषज्ञ रेखा गग्गड़ हैं। अतिथियों का स्वागत महिला प्रकोष्ठ प्रभारी सीमा गौड़ ने किया। गौड़ ने अतिथियों का परिचय देने के साथ ही कार्यशाला के उद्देश्य और अगले 7 दिनों में करवाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की।
मुख्य प्रशिक्षिका रेखा गग्गड़ ने छात्राओं को भोजन परिरक्षण की आवश्यकता और रसोई में अनाज, दालों एवं फल-सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के विविध उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला के प्रथम दिन गग्गड़ ने छात्राओं को प्रायोगिक रूप से विविध प्रकार की चटनियां बनाना सिखाईं। इनमें प्रमुख रूप से राजस्थानी लहसुन की चटनी, तिल-मूंगफली की चटनी, करी पत्ता चटनी और आंवला चटनी शामिल थीं। गृह विज्ञान विभाग की स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की लगभग 40 छात्राओं ने इस कार्यशाला में उत्साहपूर्वक भाग लिया। संचालन डॉ. ज्योति सचान ने किया। इस दौरान गृह विज्ञान विभाग के वरिष्ठ संकाय सदस्य सुधा नवल, सुनीता भार्गव, प्रतिभा राव, रेखा चावला, नेहा शर्मा, अंजलि अग्रवाल एवं संध्या जैन सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग