छात्राएं सोशल मीडिया से सतर्क रहें, खुलकर अपनी बात रखें

इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष सुमित्रा वैष्णव के सान्निध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में इनरव्हील क्लब की उपाध्यक्ष एडवोकेट शीबा जॉन ने पोक्सो एक्ट 2012 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। शीबा जॉन ने छात्राओं को समाज में होने वाले लैंगिक अपराधों से अवगत कराया और उनसे बचने के लिए कई महत्वपूर्ण टिप्स पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे भविष्य के प्रति लगन से अपने सपनों को साकार करें। उन्होंने सलाह दी कि छात्राओं को किसी भी बात को छिपाने के बजाय अपने माता-पिता, अभिभावक और शिक्षकों के साथ सभी तरह की बातें खुलकर साझा करनी चाहिए। उन्होंने अपने संस्मरण साझा करते हुए छात्राओं को न स्वयं गलती करने और न ही अपने साथ गलत होने देने के लिए प्रेरित किया।