छात्राएं सोशल मीडिया से सतर्क रहें, खुलकर अपनी बात रखें

Girls should be cautious on social media.
भीलवाड़ा की सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय कन्या महाविद्यालय में मंगलवार को छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पोक्सो अधिनियम 2012 के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन इनर व्हील क्लब, महाविद्यालय के महिला प्रकोष्ठ तथा पूर्व छात्रा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य सावन कुमार जांगिड़ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष सुमित्रा वैष्णव के सान्निध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में इनरव्हील क्लब की उपाध्यक्ष एडवोकेट शीबा जॉन ने पोक्सो एक्ट 2012 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। शीबा जॉन ने छात्राओं को समाज में होने वाले लैंगिक अपराधों से अवगत कराया और उनसे बचने के लिए कई महत्वपूर्ण टिप्स पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे भविष्य के प्रति लगन से अपने सपनों को साकार करें। उन्होंने सलाह दी कि छात्राओं को किसी भी बात को छिपाने के बजाय अपने माता-पिता, अभिभावक और शिक्षकों के साथ सभी तरह की बातें खुलकर साझा करनी चाहिए। उन्होंने अपने संस्मरण साझा करते हुए छात्राओं को न स्वयं गलती करने और न ही अपने साथ गलत होने देने के लिए प्रेरित किया।
महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. सीमा गौड़ ने छात्राओं को वर्तमान समय में सोशल मीडिया के खतरों से सतर्क रहने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने छात्राओं को समाज में बोल्ड रहने और अपनी बात को निडर होकर रखने में किसी भी तरह का संकोच न करने के लिए प्रेरित किया।
पूर्व छात्रा परिषद की अध्यक्ष उषा अग्रवाल ने प्राचार्य और कॉलेज स्टाफ का आभार व्यक्त किया। परिषद की नेहा शर्मा ने छात्राओं को 'कोर्टशिप' और 'डेटिंगपीरियड' के दौरान भी सामाजिक रूप से जागरूक, सतर्क एवं सचेत रहने के लिए प्रेरित किया। संचालन पूर्व छात्रा परिषद की प्रभारी डॉ. प्रतिभा राव ने किया। इस कार्यशाला में 70 छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में इनर व्हील क्लब की सचिव रीना गुप्ता, अनिता आर्य, मधुबाला अग्रवाल, मंजु नागौरी, इंदु बाला पटवारी, ज्योति सचान, अंजली अग्रवाल, सुधा नवल, सुनीता भार्गव उपस्थित थी।
